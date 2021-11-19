Повна солідарність із Польщею: Макрон закликав зберегти тиск на Мінськ

Емманюель Макрон провів телефонні переговори з главою Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром країни Матеушом Моравецьким. Президент Франції висловив підтримку Варшаві в міграційній кризі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France-Presse .

Макрон висловив "повну солідарність з Польщею в міграційній кризі". Глава держави також заявив про необхідність зберегти тиск на Мінськ для припинення міграційної кризи.

Французький лідер закликав продовжувати роботу з країнами походження і транзиту мігрантів, а також авіакомпаніями, щоб зупинити міграційний потік і домогтися повернення осіб, які не можуть претендувати на притулок.