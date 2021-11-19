Повна солідарність із Польщею: Макрон закликав зберегти тиск на Мінськ
Емманюель Макрон провів телефонні переговори з главою Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром країни Матеушом Моравецьким. Президент Франції висловив підтримку Варшаві в міграційній кризі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France-Presse.
Макрон висловив "повну солідарність з Польщею в міграційній кризі". Глава держави також заявив про необхідність зберегти тиск на Мінськ для припинення міграційної кризи.
Французький лідер закликав продовжувати роботу з країнами походження і транзиту мігрантів, а також авіакомпаніями, щоб зупинити міграційний потік і домогтися повернення осіб, які не можуть претендувати на притулок.
Нагадаємо, в ніч проти 13 листопада білоруські військові намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею.
Після цього біля кордону в лісі виявили тіло мігранта з Сирії.
Раніше повідомлялося, що на території Білорусі сьогодні знаходяться близько 7 тисяч мігрантів, з них 4 тисячі - на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.