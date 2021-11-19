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Повна солідарність із Польщею: Макрон закликав зберегти тиск на Мінськ

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Париж, П'ятниця 19 листопада 2021 00:50
Повна солідарність із Польщею: Макрон закликав зберегти тиск на Мінськ Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Емманюель Макрон провів телефонні переговори з главою Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром країни Матеушом Моравецьким. Президент Франції висловив підтримку Варшаві в міграційній кризі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France-Presse.

Макрон висловив "повну солідарність з Польщею в міграційній кризі". Глава держави також заявив про необхідність зберегти тиск на Мінськ для припинення міграційної кризи.

Французький лідер закликав продовжувати роботу з країнами походження і транзиту мігрантів, а також авіакомпаніями, щоб зупинити міграційний потік і домогтися повернення осіб, які не можуть претендувати на притулок.

Нагадаємо, в ніч проти 13 листопада білоруські військові намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею.

Після цього біля кордону в лісі виявили тіло мігранта з Сирії.

Раніше повідомлялося, що на території Білорусі сьогодні знаходяться близько 7 тисяч мігрантів, з них 4 тисячі - на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.

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Міграційна криза
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