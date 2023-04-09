RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон считает, что Европе необходимо снизить свою зависимость от США

Фото: Макрон считает, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от США (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки, а также избежать втягивания в конфликт между Китаем и США по Тайваню.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Politico.

По его словам, Европа должна быть автономной и не попадать в те кризисы, которые могут помешать ей развивать стратегическую автономию.

"Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки. Вопрос, на который европейцы должны ответить... в наших ли интересах ускорять (кризис - ред.) на Тайване? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями в этом вопросе и брать пример с американской повестки дня", - сказал он.

Президент Франции считает, что Европа стала более зависима от США в сфере вооружений и энергоносителей. Однако ей необходимо сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.

"Если напряженность между двумя сверхдержавами обострится... у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии и мы станем вассалами", - сказал Макрон.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер Китая Си Цзиньпин склонял президента Франции Эммануэля Макрона к "противостоянию" из США во время его визита в страну.

Напомним, 6 апреля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Одной из главных тем переговоров была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин может вернуть стороны за стол переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЭммануэль Макрон