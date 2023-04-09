Макрон считает, что Европе необходимо снизить свою зависимость от США

Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки, а также избежать втягивания в конфликт между Китаем и США по Тайваню.
Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Politico.
По его словам, Европа должна быть автономной и не попадать в те кризисы, которые могут помешать ей развивать стратегическую автономию.
"Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки. Вопрос, на который европейцы должны ответить... в наших ли интересах ускорять (кризис - ред.) на Тайване? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями в этом вопросе и брать пример с американской повестки дня", - сказал он.
Президент Франции считает, что Европа стала более зависима от США в сфере вооружений и энергоносителей. Однако ей необходимо сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.
"Если напряженность между двумя сверхдержавами обострится... у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии и мы станем вассалами", - сказал Макрон.
Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер Китая Си Цзиньпин склонял президента Франции Эммануэля Макрона к "противостоянию" из США во время его визита в страну.
Напомним, 6 апреля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем.
Одной из главных тем переговоров была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин может вернуть стороны за стол переговоров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.