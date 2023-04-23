ua ru
Вс, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон не исключил приход Ле Пен к власти во Франции и назвал условие

Новина українською →
Воскресенье 23 апреля 2023 22:10
Макрон не исключил приход Ле Пен к власти во Франции и назвал условие Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что глава фракции ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен может прийти к власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

"Марин Ле Пен придет (к власти, - ред.), если мы не будем знать, как отвечать на вызовы страны, и если мы установим привычку лгать или отрицать реальность", - заявил он.

Макрон подчеркнул что ему "не нужно получать уроки" по этому вопросу, потому что он "дважды победил ее" во втором туре президентских выборов 2017 и 2022 годов.

Французский президент добавил, что "никогда не выиграет" у Национального объединения" в игре самых популистов и демагогов", но благодаря "стройкам реиндустриализации, экологии, порядка и борьбе за наши общественные услуги".

"Если нам удастся победить в проекте реиндустриализации, мы выведем людей из отчаяния, несчастья и гнева. Если нам удастся победить в области экологии, порядка, борьбы за наши общественные услуги, у нас появятся люди, которые вернутся на республиканское поле", - сказал он.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна будет включать и отдельные гарантии для России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой