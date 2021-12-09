Макрон про участь США в "Нормандії": не замінить існуючий формат
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що участь Сполучених Штатів у питанні врегулювання в Україні не замінить існуючий нормандський формат. Він також подякував президенту США Джо Байдену за те, що він координував дії з європейськими партнерами для розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція.
"Я думаю, що це координація не замінить формат, який існує. Президент Байден сам в комюніке відзначив важливість нормандського формату", - заявив він.
Також Макрон заявив, що нормандський формат дозволив уникнути погіршення ситуації на Донбасі в останні роки, а також дозволив домогтися реальних результатів.
"Я вважаю, що наша мета для всіх нас, європейців, а також для наших американських партнерів, в першу чергу, бути поруч з Україною для забезпечення її безпеки. Потім забезпечити заспокійливу ситуацію в регіоні. Це неможливо з точки зору безпеки європейців. І, нарешті, необхідно продовжувати діалог з Росією", - додав французький президент.
Нагадаємо, раніше представник Кремля Дмитро Пєсков назвав умова для включення США в нормандський формат.
Зазначимо, у президента України Володимира Зеленського виступили за будь-які формати переговорів з Росією.