Макрон и Шольц договариваются о европейской системе ПВО, - Bloomberg

Франция и Германия намерены на этой неделе обнародовать планы более тесного сотрудничества по укреплению противовоздушной обороны Европы. Они реагируют на давление с целью заставить их взять на себя обязательства по обеспечению безопасности ЕС после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Эта инициатива является одним из нескольких направлений политики, включая реформу рынков капитала, которые канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят 28 мая в ходе трехдневного государственного визита президента Франции, сообщили анонимные источники.

По словам источников, варианты включают добавление еще одной европейской системы противовоздушной обороны в дополнение к более краткосрочной возглавляемой Германией Европейской инициативе "Небесный щит" (ESSI), которая включает в себя израильские ракеты Arrow 3 и американские ракеты Patriot, а также систему IRIS-T немецкого производства и поддерживается 21 страной. Франция совместно с Италией разработала систему, известную как SAMP-T, или Mamba

Другой возможностью было бы присоединиться к аналогичному проекту, предложенному в этом месяце Грецией и Польшей, который пользуется поддержкой президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Франция может также подчеркнуть роль, которую ее ядерное сдерживание может сыграть в Европе. По словам источников, это могло бы стать дополнением к работе над дополнительными возможностями глубокого удара.

Источники предупредили, что точные детали сотрудничества все еще обсуждаются, но представители обеих стран подчеркнули важность того, чтобы Европа продемонстрировала свою силу и приверженность обороне перед тем, как союзники по НАТО встретятся в Вашингтоне в июле. Франция до сих пор воздерживалась от поддержки ESSI, утверждая, что решение, предложенное ЕС, было бы предпочтительнее.

Совместная оборона

Война России в Украине побудила Европейский Союз обсудить способы усиления совместной обороны, одновременно пытаясь предоставить Киеву дополнительные военные поставки, включая средства противовоздушной обороны. Макрон заявил в прошлом месяце, что Европа больше не может просто полагаться на американский зонтик безопасности и что ей нужна собственная надежная оборонная стратегия, чтобы выжить.

Выступая на пресс-конференции в Берлине в начале своей поездки в воскресенье, президент Франции заявил, что Франции и Германии предстоит принять "исторические решения".

Макрон заявил, что он уверен, что его визит приведет к "истинным амбициям по защите Украины, защите и безопасности нашей Европы, а также построению общей структуры обороны и безопасности, а также общему видению европейского роста, инноваций и конкурентоспособности, которое позволит нам предстоит решить проблемы искусственного интеллекта и изменения климата".

Французский лидер, в частности, сталкивается с давлением, требующим оказания помощи Украине, и раздражает некоторых партнеров, оставляя дверь открытой для отправки наземных войск. Шольц быстро и публично отверг эту идею, что усилило давнюю напряженность между двумя лидерами, которую они сейчас пытаются преодолеть.

На встрече в мэрии в Берлине перед прибытием президента Франции Шольц заявил, что углубление рынков капитала ЕС будет приоритетом во время их встреч на этой неделе.

По его словам, долгожданный единый рынок капитала ЕС станет важным инструментом для создания рабочих мест и экономического роста. В прошлом два лидера изо всех сил пытались найти общий язык в отношении стремления Макрона к интеграции рынков капитала.

В марте европейские лидеры обсудили возможность выпуска совместных облигаций для оплаты обороны и обратились к Еврокомиссии с просьбой опубликовать отчет, содержащий конкретные варианты финансирования. На прошлой неделе государства-члены ЕС одобрили план использования прибыли, полученной от замороженных российских суверенных активов, для поддержки восстановления Украины и военной обороны.