В Греции предложили создать европейскую систему ПВО по образцу "Железного купола"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.

Он подчеркнул необходимость единой оборонной стратегии для всей Европы, чтобы защититься от потенциальных угроз.

Мицотакис изложил свое видение европейской системы ПВО, которая будет охватывать все страны ЕС, подобно израильскому "Железному куполу". Он подчеркнул важность коллективного использования европейских ресурсов для обеспечения противовоздушной обороны для каждой страны-члена, независимо от их национальных бюджетов.

В свою очередь министр обороны Греции Никос Дендиас поддержал слова Мицотакиса, подчеркнув срочность внедрения такого механизма обороны в Греции и во всей Европе.

Дендиас отметил необходимость подготовки к потенциальным крупномасштабным атакам с использованием беспилотников и ракет, подчеркнув важность проактивных оборонных стратегий.

Признавая, что разработка такой программы потребует времени, Дендиас отметил, что в бюджетной программе страны до 2030 года выделены средства на поддержку этой инициативы. Это свидетельствует о долгосрочной приверженности укреплению потенциала противовоздушной обороны как внутри страны, так и в более широком европейском контексте.