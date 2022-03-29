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Макрон зідзвониться Путіним, щоб обговорити евакуацію з Маріуполя: стало відомо, коли

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 березня президент Франції Еммануель Макрон проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. У Єлисейському палаці заявили, що дзвінок запланований на 16:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Еммануель Макрон та Володимир Путін поговорять телефоном о 16:30 (17:30 за київським часом)", - йдеться в повідомленні.

Як раніше заявив президент Франції, він хоче обговорити з Путіним гуманітарну катастрофу в Маріуполі, проведення масштабної евакуації цивільного населення з міста із залученням Франції, Греції та Туреччини.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан під час Міжнародної прес-конференції в Досі підняв питання війни Росії проти України. Зокрема, він закликав допомогти Маріуполю, який перебуває в облозі.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 34 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ПутінМаріупольЕммануель МакронВійна Росії проти України