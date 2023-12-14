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Макрон, Шольц, Мишель и президент Еврокомиссии встретились с Орбаном (фото)

Фото: Макрон, Шольц, Мишель и президент Еврокомиссии встретились с Орбаном 14 декабря (twitter.com/PM_ViktorOrban)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретились с премьером Венгрии Виктором Орбаном перед самитом ЕС 14 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы венгерского правительства.

"Расширение - это процесс, основанный на заслугах. Никаких исключений!" - подписал фото, сделанное на встрече он.

Макрон, Шольц, Мишель и президент Еврокомиссии встретились с Орбаном 14 декабря (twitter.com/PM_ViktorOrban)

Позиция Орбана по Украине

Как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся с премьером Венгрии Виктором Орбаном перед началом саммита лидеров ЕС. Накануне встречи Орбан заявлял, что "не сдвинется с места" в вопросе Украины.

При этом, на прямой вопрос, против ли он вступления Украины в ЕС, Орбан ответил "Нет", добавив, что это вопрос "процедуры". По его мнению, вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС необходимо отложить до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.

Судя по последним заявлениям премьера Венгрии Виктора Орбана, он категорически против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Буквально недавно Орбан предлагал не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на повестку саммита, поскольку якобы "заранее ясно, что согласия среди стран не будет". Кроме того, Орбан даже угрожает сорвать саммит лидеров Европейского Союза.

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Саммит ЕСЕвросоюзВиктор ОрбанОлаф ШольцУрсула фон дер Ляйен