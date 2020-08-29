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Макрон про "Північний потік-2": наш підхід не повинен збільшувати залежність від РФ

Автор: Максим Зайченко

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про сумніви в проекті "Північний потік-2". Насамперед він побоюється посилення газової залежності Європи від Росії.

Його слова наводить агентство Reuters.

Макрон зазначив, що висловив свою думку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

"Я не думаю, що підхід, який ми повинні мати щодо Росії повинен бути наївним. І я не думаю, що він повинен збільшувати нашу залежність від Росії. Це завжди живило мої сумніви щодо проекту "Північний потік-2". Канцлер (Ангела Меркель - ред.) про це знає", - заявив він.

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Зазначимо, Німеччина неодноразово заявляла, що "Північний потік-2" є суто економічним, а не політичним проектом і повинен бути завершений

Крім цього, за словами Меркель, ситуація з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального на проект вплинути не повинна.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що тон Меркель став більш жорстким стосовно Росії на тлі можливого отруєння Навального.

Також зазначимо, США наприкінці грудня 2019 року ввели санкції відносно газопроводу, які заблокували роботу трубоукладачів іноземних підрядників "Газпрому".

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