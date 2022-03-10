Макрон не вважає можливим розгляд заявки України на вступ до ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає можливою процедуру розгляду заявки України на вступ до Євросоюзу в умовах конфлікту.
Про це повідомляє BFMTV/
Відповідаючи незадовго до початку європейського саміту на питання про вступ України до ЄС, Еммануель Макрон заявив, що він не може виступати за таке рішення.
"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з воюючою країною? Я так не думаю", - сказав президент Франції.
Раніше Володимир Зеленський висловився про країни, які не підтримують членство України в ЄС.
Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!