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Макрон не вважає можливим розгляд заявки України на вступ до ЄС

Автор: Світлана Мащенко

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає можливою процедуру розгляду заявки України на вступ до Євросоюзу в умовах конфлікту.

Про це повідомляє BFMTV/

Відповідаючи незадовго до початку європейського саміту на питання про вступ України до ЄС, Еммануель Макрон заявив, що він не може виступати за таке рішення.

"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з воюючою країною? Я так не думаю", - сказав президент Франції.

Раніше Володимир Зеленський висловився про країни, які не підтримують членство України в ЄС.

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Еммануель Макрон