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Макрон: російській владі доведеться відповісти за злочини в Бучі

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Chesnot/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на свідчення військових злочинів Росії в Бучі (Київська область). За його словами, російській владі доведеться за це відповісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Фото, які приходять до нас з Бучі, звільненого містечка під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні вбитих мирних жителів. Моє співчуття до постраждалих, моя солідарність з українцями. Відповісти за ці злочини доведеться російській владі", - зазначив Макрон.

Нагадаємо, раніше на масове вбивство мирних жителів Бучі відреагував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і заявив, що Європа десятиліттями не бачила такої жорстокості.

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БучаЕммануель МакронВійна Росії проти України