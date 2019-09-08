Макрон і Путін обговорили підготовку до саміту в нормандському форматі

Президенти РФ і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон у телефонній розмові дали позитивну оцінку обміну утримуваними особами між РФ і Україною, а також Путін зазначив доцільність підготовки порядку денного саміту "нормандської четвірки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

"Володимир Путін і Емманюель Макрон дали позитивну оцінку звільнення та передачі 7 вересня удерживавшихся в Україні і в Росії осіб як важливої гуманітарної акції. Висловлено сподівання, що це сприятиме нормалізації російсько-українських відносин", - йдеться в повідомленні Кремля.

На сайті Кремля кажуть, що Путін і Макрон підтвердили налаштованість на продовження конструктивної спільної роботи в рамках "нормандського формату". Так, Путін відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного саміту "нормандської четвірки". Також була акцентована безальтернативність мінського комплексу заходів як основи врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що обмін політв'язнями між Україною і РФ став шансом знайти вихід із кризи, що склалася між країнами.