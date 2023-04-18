Макрон просит помощи Китая для начала переговоров между Украиной и РФ, - Bloomberg

Отмечается, что Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонне работать с главным дипломатом Китая Ваном И, чтобы создать структуру, которая может быть использована в качестве основы для предстоящих переговоров между Россией и Украиной.

Источники издания сообщили, что французская стратегия предполагает, что переговоры состоятся уже этим летом, если все пойдет хорошо.

При этом многие страны скептически относятся к тому, что Китай может быть нейтральным посредником, учитывая его "безграничную дружбу" с Россией.

Представитель офиса Макрона подтвердил, что Бонн планирует поговорить с Ваном, но отказался комментировать подробности, добавив, что союзники Франции были проинформированы о любой французской инициативе.

Отмечается, что любые предстоящие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в том числе успешного весеннего наступления Украины, которое, по мнению источников, поставит Киев в позицию силы во время любых переговоров.

При этом некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что на украинское контрнаступление возлагаются опасно высокие ожидания, которые могут оказаться недостаточно решающими для того, чтобы Киев освободил все территории, оккупированные Россией. Более реалистичной целью является наступление на около 30 км на юге, которое бы поставило мощную артиллерию Украины в зону действия российских линий поставки и создало условия для более глубокого прорыва в 2024 году.

Это означает, что союзникам Украины нужно будет увеличить поддержку, чтобы наша страна смогла отвоевать большее количество оккупированных территорий, ведь любые потенциальные переговоры о прекращении огня до этого времени могут привести к тому, что Россия останется закрепленной на значительных частях украинской территории.

Ранее Макрон заявлял, что видит важную роль в Китае и что благодаря своим отношениям с Россией он мог бы "вернуть Москву к разуму". Пока Пекин не показал признаков того, что он готов давить на РФ, чтобы она вывела войска.

По словам источников, план Макрона будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности для Украины, направленные на сдерживание России от будущих актов агрессии. Союзники еще не озвучили детали мероприятий, которые должны быть согласованы на саммите лидеров НАТО в Литве в июле, но они будут направлены на то, чтобы помочь Украине модернизировать свои вооруженные силы и стать более совместимыми с военными НАТО.