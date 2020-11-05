Макрон закликав переглянути правила Шенгенської зони

Президент Франції Еммануель Макрон закликав переглянути нинішні правила функціонування Шенгенської зони у бік посилення захисту зовнішніх кордонів ЄС. На його думку, для цього необхідно створити справжню поліцію безпеки.

Про це повідомляє Le Figaro.

Він упевнений у необхідності того, щоб Європа посилила свою реакцію і заявив, що Франція робить це, "подвоюючи свої наявні сили".

Макрон заявив, що представить відповідні пропозиції у грудні 2020 року. Він також оголосив про намір суттєво посилити контроль на кордонах країни.

"На тлі змін у ситуації з погрозами ми вирішили значно підсилити наш прикордонний контроль у Шенгенській зоні", - сказав він.

За словами Макрона, на прикордонному контролі буде збільшена чисельність поліцейських, жандармерії та збройних сил, залучених до патрулювання на кордоні з 2,4 до 4,8 тисячі.

Нагадаємо, увечері 2 листопада в столиці Австрії Відні група терористів влаштувала стрілянину біля синагоги. Також терористи атакували ще ряд об'єктів у місті. За останніми даними, постраждали більше ніж 20 людей, також є загиблі.

Крім того, 31 жовтня в Ліоні невідомий стріляв з дробовика в православного священика поблизу грецької церкви. З місця події зловмисник зник, його розшукувала поліція.

Додамо, що в Ніцці озброєний ножем чоловік напав на людей поблизу церкви.

Крім теракту в Ніцці, у Франції запобігли ще кілька нападів, зокрема, в Авіньйоні, Ліоні та передмісті Парижа. У країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози, буде посилена охорона шкіл і церков.