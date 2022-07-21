Макрон закликав оберігати ліси по-новому і відновлювати згорілі насадження

Франція запускає новий національний проект з відновлення лісів. Також країна має намір змінити підходи до заощадження своїх лісових площ.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням Le Monde.
"Ми повинні перебудовувати, вирощувати і оберігати ліси за новими правилами. Ми збираємося зробити це в рамках великого національного проекту з Національним управлінням лісового господарства, щоб відновити втрачені посадки", – заявив Макрон.
За його словами, власники зруйнованих в результаті лісових пожеж кемпінги отримають державну компенсацію для якнайшвидшого відновлення їх об'єктів.
Раніше ми писали, що рекордна спека в Європі призвела до масштабних лісових пожеж з сотнями жертв. Люди змушені евакуюватися зі своїх будинків в Іспанії, Португалії, Франції.
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