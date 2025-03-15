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Макрон о прекращении огня в Украине: Россия должна четко ответить

Суббота 15 марта 2025 19:39
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Макрон о прекращении огня в Украине: Россия должна четко ответить Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Москва должна дать четкий ответ по поводу возможности прекращения огня в Украине. Он отметим, что на данный момент не похоже, что РФ желает мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Россия не производит впечатление страны, искренне желающей мира. Она не реагирует на предложения Соединенных Штатов и Украины. Она усиливает боевые действия. Президент Путин хочет получить все, а потом вести переговоры", – сказал Макрон.

Он сказал, что сейчас "наша стратегия мира благодаря силе" под угрозой. Кроме того, на РФ должно быть давление, чтобы достичь прекращения огня.

"Если мы хотим мира, Россия должна четко ответить, и давление должно быть четким, совместно с Соединенными Штатами, чтобы добиться этого прекращения огня", - заявил глава государства.

Также Макрон поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что он имел мужество выступить с мирной инициативой с главой Белого дома Дональдом Трампом, а также за то, что "предложил месячное прекращение огня".

"Ради длительного мира мы должны помочь Украине выстоять, чтобы завтра иметь сильную армию, которая защищает свою страну, и мы должны быть готовы гарантировать этот мир", - сказал президент Франции, призвав к "коллективной силе".

Отметим, что Макрон сегодня принимал участие в саммите союзников Украины, который состоялся утром по видеосвязи. Елисейский дворец сообщил, что встреча прошла по инициативе британского премьер-министра Кира Стармера и "под председательством Великобритании и Франции".

Напомним, сегодня премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что если Россия не согласится на прекращение огня, тогда коалиция стран усилит давление на Путина, чтобы принудить российского диктатора у переговорам.

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Франция Эммануэль Макрон Мирные переговоры Война в Украине
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