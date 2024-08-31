Макрон объяснил, почему дал французское гражданство владельцу Telegram Дурову

"Я дал французское гражданство господину Дурову, который изучил французский, как я дал господину [Эвану] Шпигелю, американскому предпринимателю, как я дал гражданство некоторым спортсменам и артистам, и я думаю, что это то, что очень хорошо для нашей страны, и я буду продолжать это делать", – сказал Макрон во время визита в столицу Сербии Белград.

Издание пишет, что в понедельник представитель президента Франции сообщил ему, что запрос о предоставлении гражданства Дурову был сделан министерством иностранных дел. Министерство иностранных дел заявило, что "не сообщает об индивидуальных процедурах получения гражданства".

Официальные документы показывают, что Дуров получил французское гражданство в 2021 году. В публикации Le Monde в прошлом году было подчеркнуто отсутствие прозрачности вокруг этого вопроса.

Макрон также отверг сообщение о том, что он якобы планировал встретиться с Дуровым.

"Я не звонил и не планировал встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни", - сказал Макрон журналистам.

Он также возразил, что ранее знал о планах Дурова уехать во Францию до того, как его арестовали в парижском аэропорту Ле Бурже в субботу вечером по прибытии из Азербайджана.