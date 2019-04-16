Макрон пообіцяв відновити Нотр-Дам де Парі

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що потерпілий від пожежі Собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Про це повідомляє Le Figaro.

Президент підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію розвитку подій: вдалося врятувати фасад собору і його вежі.

"Ми всі разом відновимо цей собор", - заявив він.

Зазначимо, французьким пожежникам вдалося зберегти основну конструкцію собору Паризької Богоматері після пожежі. РБК-Україна писало, що обвалились дах і шпиль собору. Раніше Макрон заявляв, що пожежа стала ударом для цілої нації, і що "горить частина нас".

"Нотр-Дам де Парі у вогні. Хвилювання цілої нації, всіх католиків і для всіх французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як ця частина нас горить", - написав Макрон.

Раніше повідомлялося, що в результаті пожежі постраждав пожежний. Також в соцмережах опублікували відео пожежі всередині собору Нотр-Дам де Парі. У свою чергу, паризька прокуратура почала розслідування за фактом пожежі в соборі.