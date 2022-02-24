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Макрон поговорив з Путіним про ситуацію в Україні

Автор: Наталья Скороход

Президент Франції Еммануель Макрон став ініціатором телефонної розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Йшлося про вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля, Le Figaro.

Там зазначають, що між лідерами двох країн "відбувся серйозний і відвертий обмін думками про ситуацію навколо України".

"Володимир Путін дав вичерпні роз'яснення причин і обставин прийняття рішення про проведення спеціальної військової операції", - зазначають у Путіна.

Встановлено залишатися в контакті.

Разом з тим, французьке видання Le Figaro зазначає, що Макрон вимагав від Путіна

Нагадаємо, що США ввели санкції проти оточення Путіна і російських банків. Подробиці повідомили в Міністерстві фінансів США.

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Володимир ПутінФранціяВторгнення Росії до України