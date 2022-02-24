Макрон поговорив з Путіним про ситуацію в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон став ініціатором телефонної розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Йшлося про вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля, Le Figaro.
Там зазначають, що між лідерами двох країн "відбувся серйозний і відвертий обмін думками про ситуацію навколо України".
"Володимир Путін дав вичерпні роз'яснення причин і обставин прийняття рішення про проведення спеціальної військової операції", - зазначають у Путіна.
Встановлено залишатися в контакті.
Разом з тим, французьке видання Le Figaro зазначає, що Макрон вимагав від Путіна
Нагадаємо, що США ввели санкції проти оточення Путіна і російських банків. Подробиці повідомили в Міністерстві фінансів США.