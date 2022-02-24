Макрон поговорив з Путіним про ситуацію в Україні

Там зазначають, що між лідерами двох країн "відбувся серйозний і відвертий обмін думками про ситуацію навколо України".

"Володимир Путін дав вичерпні роз'яснення причин і обставин прийняття рішення про проведення спеціальної військової операції", - зазначають у Путіна.

Встановлено залишатися в контакті.

Разом з тим, французьке видання Le Figaro зазначає, що Макрон вимагав від Путіна