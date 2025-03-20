Макрон прервал брифинг Зеленского: что произошло (видео)
Президенту Владимиру Зеленскому во время его брифинга с журналистами вечером 19 марта позвонил французский коллега Эмманюэль Макрон. Момент разговора двух лидеров попал на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина, которое вместе с другими журналистами присутствовало во время онлайн общения с украинским президентом.
Так, во время Zoom-брифинга президент Украины поднял трубку и объяснил, что он сейчас общается с журналистами и попросил французского коллегу подождать, пообещав ему перезвонить через 15-20 минут.
"Извини, Эмманюэль, но сейчас у меня разговор с журналистами. Можно я вернусь через 15-20 минут, пожалуйста? Прекрасно, спасибо, пока-пока", - сказал на английском Зеленский.
Поскольку общение президента с журналистами проходило онлайн, его разговор с Макроном попал на видео. После того как Зеленский положил трубку, он продолжил отвечать на вопросы СМИ. Корреспондент французского медиа France24 попросил у президента подтвердить, разговаривал ли он именно с Макроном.
"Да, я только что говорил с президентом Эмманюэлем Макроном. Мы с ним очень часто общаемся, раз в день в среднем, я бы сказал. У нас очень тесные отношения между нашими странами, он сильно помогает. Я ему за это благодарен. И после нашего разговора я ему перезвоню", - ответил украинский президент СМИ.
Роль Макрона в поддержке Украины
Напомним, что Франция оказывает значительную поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии, что включает военную помощь, дипломатическую поддержку и личные контакты между лидерами обеих стран.
Ее президент Эмануэль Макрон занимает активную роль в поддержке Украины. Недавно он созвал экстренный саммит в Париже, где предложил разместить на украинской территории европейские миротворческие силы.
На фоне активных попыток президента США Дональда Трампа добиться немедленного прекращения огня в Украине, Макрон вместе с премьером Великобритании Киром Стармером заявил, что Великобритания вместе с Францией в свою очередь будут работать с Украиной над планом прекращения огня, который впоследствии представят США.
Президент Франции призывает к реальному и проверенному прекращению огня в Украине, выступая за прочные гарантии безопасности для Киева.
Больше о том, какой мирный план готовит Европа для Украины - в отдельном материале РБК-Украина.
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