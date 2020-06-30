Макрон засудив дії Туреччини в Лівії і двояке ставлення Путіна до найманців

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Туреччина порушила збройне ембарго для Лівії. А російський президент Володимир Путін продемонстрував двояке ставлення до найманців у Лівії, якщо йдеться про росіян.

Про це передає "Голос Америки".

Макрон вважає втручання Анкари в справи Лівії "злочинним", особливо якщо врахувати той факт, що Туреччина хоче стати членом НАТО. Зокрема, Туреччина надала авіапідтримку і зброю уряду в Тріполі, яке воює з армією глави Лівійської національної армії Халіфи Хафтара.

Також французький лідер вважає, що для посилення заворушень в Лівії "Туреччина масово імпортує джихадистів з Сирії".

Що ж стосується Росії, то Макрон розкритикував участь найманців російської приватної військової компанії "Вагнера" у громадянській війні в Лівії.

Так, національна нафтова корпорація Лівії заявила, що в п'ятницю, 26 червня, російські найманці проникли на нафтове родовище Шарара. У доповіді ООН у травні говорилося, що російська "група Вагнера" розмістила в Лівії до 1200 осіб.

Макрон у п'ятницю провів відеоконференцію з Путіним, по завершенню якої сказав, що вони погодилися працювати над припиненням вогню. Вже в понеділок, 29 червня, Макрон повідомив деталі розмови - нібито Путін запевнив, що приватні компанії не представляють Росію.

"Я сказав йому, що я дуже чітко засуджую дії, що робляться "групою Вагнера" ... він грає на цьому неоднозначному відношенні", - зазначив президент Франції.

Зазначимо, відносини між союзниками по НАТО, Францією і Туреччиною, В останні тижні загострилися через Лівії, Північної Сирії і ситуації в Східному Середземномор'ї.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вирішив відвідати Російську Федерацію після розмови з Путіним.