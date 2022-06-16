Макрон оголосив про постачання Україні ще шести артустановок "Цезар"

Франція надасть Україні ще шість додаткових самохідних артилерійських установок "Цезар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
"Крім вже доставлених 12 "Цезарів", я прийняв рішення надати ще шість "Цезарів", - заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
Зазначимо, сьогодні проходить спільний візит Макрона, німецького канцлера Олафа Шольца, італійського прем'єра Маріо Драгі і президента Румунії Клауса Йоханніса до Києва.
САУ "Цезар" - це 155-мм самохідна артилерійська установка виробництва французької компанії Nexter. Стоїть на озброєнні Франції з 2008 року. На ній є автоматична система подачі снарядів. Максимальна скорострільність - 3 постріли за 18 секунд або 6-8 пострілів на хвилину в звичайному режимі.
Нагадаємо, напередодні за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" західні союзники оголосили про постачання нових озброєнь для України.
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