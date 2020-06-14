Макрон оголосив про першу перемогу над пандемією у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про першу перемогу над епідемією коронавірусної інфекції. За його словами, тепер головним завданням стане економічне відродження країни, а також збереження порядку і соціальної згоди.

Про це повідомляє видання Le Monde.

"Боротьба з епідемією не закінчена, але я тішуся разом з вами цієї першою перемогою проти вірусу", - заявив він.

Зазначимо, станом на сьогодні в цій країні 157 тисяч випадків коронавірусної інфекції. Всього одужали 72 808 осіб і 29 389 осіб померли.

Франція є однією з країн ЄС, в якій складна епідеміологічна ситуація. Раніше повідомлялося, що про перший випадок COVID-19 у Франції було відомо ще в 2019 році.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали угоду про закупівлю 300 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз виділив один мільярд євро на розробку вакцини від коронавірусу.