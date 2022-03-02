Макрон пояснив контакти з Путіним після вторгнення до України

Президент Франції Еммануель Макрон поділився думками щодо підтримки зв'язків із російським президентом Володимиром Путіним навіть після агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Макрона до нації .

"Я вирішив залишатися на зв'язку й буду підтримувати контакт, поки зможу і скільки знадобиться, з президентом Путіним, щоб попередити розширення та збільшення масштабів конфлікту", – заявив французький президент.

Макрон – єдиний європейський лідер, який спілкується з господарем Кремля після агресії проти України 24 лютого. Зокрема, 28 лютого французький президент мав півторагодинну розмову з Путіним.

Окрім того, Макрон назвав війну "помстою Україні". Президент РФ, на його думку, є прихильником ревізіоністського прочитання історії Європи.