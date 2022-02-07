Макрон обговорив Україну з Байденом перед візитом до Росії

Президент Франції Емманюель Макрон у неділю, 6 лютого, провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Основною темою бесіди двох лідерів стало обговорення ситуації на кордоні України з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Обидва лідери обговорили дипломатичні зусилля, а також зусилля зі стримування у відповідь на триваюче нарощування сил РФ біля кордонів з Україною", - наголошується в повідомленні.

Білий дім повідомляє, що Байден і Макрон "висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України". Крім того, президенти двох країн висловили готовність продовжити консультації з союзниками і партнерами.