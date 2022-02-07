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Макрон обговорив Україну з Байденом перед візитом до Росії

Автор: Анна Полисученко

Президент Франції Емманюель Макрон у неділю, 6 лютого, провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Основною темою бесіди двох лідерів стало обговорення ситуації на кордоні України з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Обидва лідери обговорили дипломатичні зусилля, а також зусилля зі стримування у відповідь на триваюче нарощування сил РФ біля кордонів з Україною", - наголошується в повідомленні.

Білий дім повідомляє, що Байден і Макрон "висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України". Крім того, президенти двох країн висловили готовність продовжити консультації з союзниками і партнерами.

Раніше ми писали, що Макрон закликав Путіна і Зеленського прискорити мирний процес щодо Донбасу.

Крім того, ми повідомляли, що Макрон приїде в Росію, а потім в Україну.

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ФранціяДжозеф Байден