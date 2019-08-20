Макрон нагадав Путіну про взяті Росією зобов'язання

Фото: Еммануель Макрон і Володимир Путін (kremlin.ru)

РФ є підписантом низки міжнародних документів, пов'язаних з правами людини

Президент Франції Еммануель Макрон у зв'язку з жорстокими діями російської поліції щодо учасників протестів у Москві нагадав президенту РФ Володимиру Путіну в ході зустрічі, що Росія підписала низку міжнародних документів, які зобов'язують усіх членів Ради Європи дотримуватися свободи слова, думки, мирного протесту і гарантувати громадянам можливість брати участь у виборах Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Привітавши повернення російської делегації до Ради Європи, Французький президент закликав владу РФ дотримуватися фундаментальних демократичних принципів.

Макрон також підкреслив, що вважає некоректними прямі паралелі між акціями "жовтих жилетах" у Франції і протестними акціями в Москві у зв'язку з недопуском опозиційних кандидатів на вибори

"Щодо "жовтих жилетів", про які сказав президент Путін, вони мали можливість представити своїх кандидатів на нещодавніх виборах до Європарламенту", - заявив він.

Макрон також зазначив, що під час протестів "жовтих жилетів" Франція завжди дотримувалася не тільки своєї конституції, а й Європейської конвенції з прав людини, додавши, що Париж також завжди виконує рішення Європейського суду з прав людини.

"Франція вважає, що будь-яка людина має право і повинна мати можливість вільно висловлювати свою думку. Тому потрібно розрізняти свободу висловлення думки і питання дотримання громадського порядку", - сказав він.

Володимир Путін своєю чергою заявив, що не хоче в Росії подій, подібних демонстрацій "жовтих жилетів" у Парижі, і зазначив, що "якісь групи громадян не мають права порушувати чинний закон і доводити ситуацію до сутичок із владою".

Нагадаємо, мерія Москви відхилила дві заявки на проведення 24 серпня акції протесту на підтримку допуску незалежних кандидатів до місцевих виборів.