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Макрон намерен убедить ЕС ввести потолок цен на газ уже в этом месяце

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за европейский механизм ограничения цены на газ, используемый для производства электроэнергии. Он планирует убедить в его необходимости все страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Макрон заверил, что "убедит других европейцев" не позднее заседания Европейского совета 20 и 21 октября в Брюсселе.

"Мы собираемся внедрить систему, в соответствии с которой на газ, который мы используем для производства электроэнергии, будет установлен на потолок цен, что позволит снизить цену на производимую электроэнергию", - заявил он.

По словам Макрона, это будет способствовать тому, чтобы к "концу октября, началу ноября" цены находились "в районе, который является гораздо более приемлемым и более разумным".

Европейская комиссия заявила в среду, что готова рассмотреть ограничение цен на газ на европейском рынке, чтобы справиться с ростом счетов за электроэнергию, вызванным войной России против Украины. Большинство европейских государств, включая Францию. Италию и Польшу - за такой механизм. Евросоюз должен обсудить это на днях на неформальном саммите в Праге.

Германия, которая была страной, наиболее зависимой от российского газа, и другие европейские государства пока отвергли идею потолка цен на оптовом рынке газа.

"Помимо этого, мы собираемся внедрить европейские механизмы финансирования солидарности, как мы это сделали во время кризиса COVID, чтобы предотвратить взрыв европейского рынка в этом кризисе", - сказал Макрон.

Напомним, страны Европейского Союза разошлись во мнениях по поводу того, стоит ли ограничивать цены на газ в блоке. Идею поддерживают 15 стран.

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