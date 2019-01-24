Макрон: Європа виступає за відновлення демократії у Венесуелі

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Макрон заявив, що Ніколас Мадуро був незаконно переобраний президентом

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа виступає за відновлення демократії у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Макрона.

"Після того, як за підсумками виборів 2018 року Ніколас Мадуро був незаконно переобраний, Європа підтримує відновлення демократії в цій країні. Я вітаю хоробрість сотень тисяч венесуельців, які борються за свою свободу", - написав він.

Нагадаємо, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявляла, що Європейський союз висловлює підтримку очолюваному опозиційному політику Хуану Гуайдо і закликає провести нові вибори в країні.

Також Дональд Трамп висловив підтримку спікеру опозиційної Національної асамблеї Венесуели Хуану Гуайдо, який раніше проголосив себе виконуючим обов'язки президента.

Зазначимо, армія Венесуели не визнає главу парламенту країни Хуана Гуайдо виконуючим обов'язки президента.