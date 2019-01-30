Макрон: ЄС не буде переглядати чинну угоду про Brexit

Мей попросила британських парламентаріїв надати їй повноваження для повторних переговорів

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита на Кипре заявил, что действующий вариант соглашения о Brexit является "лучшим возможным решением, не подлежащим пересмотру". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Издание пишет, что до этого Мэй попросила британских парламентариев, отклонивших соглашение, достигнутое с Евросоюзом, предоставить ей полномочия для повторных переговоров.

В ответ Макрон призвал британское правительство оперативно озвучить главному переговорщику от ЕС Мишелю Бернье "следующие шаги, которые помогут предотвратить выход без соглашения, которого никто не хочет, но к которому все должны готовиться".

Напомним, Британский парламент принял две поправки к проекту соглашения о выходе страны из Евросоюза. Одна из поправок запрещает выход страны из состава Евросоюза без соглашения. Также была проголосована поправка, которая убирает из проекта понятие "бэкстоп", которое означает, что в случае недостижения соглашения Британия остается частью единого таможенного пространства ЕС.

РБК-Украина сообщало, что заместитель главного переговорщика Евросоюза Сабина Вейанд заявила, что существует высокий риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без сделки. По ее словам, парламент Британии не сможет договорится о Brexit, а лидеры ЕС обеспокоены из-за возможности продолжения двухлетнего процесса выхода Британии из блока.