Макрон о бунте Пригожина: отражает разногласия и нервозность

"Наш долг - сказать, что мы не имеем никакого отношения к тому, что произошло. Это внутренние разногласия, маневры между Россией и Россией", - заявил он.

Макрон добавил, что у него нет никакой дополнительной информации по поводу переворота в России.

"Ситуация остается очень подвижной, отражая разногласия и нервозность", - заявил Макрон, при этом "позаботившись о том, чтобы не делать никаких окончательных анализов".

По его мнению, главное - "продолжать поддерживать Украину в ее контрнаступлении, которое является решающим для будущего" страны.

Переворот в России

На прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российских солдат в нанесении ударов по тыловым лагерям своих наемников. Под этим предлогом он заявил о намерении отомстить военному руководству РФ и министру обороны Сергею Шойгу.

За один день "вагнеровцам" удалось под контроль взять Ростов и прилегающие военные объекты. После этого наемники начали движение в сторону Москвы. Однако восстание быстро утихло, поскольку Пригожин достиг соглашения с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Более детально о ходе событий можете узнать в материале РБК-Украина.

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