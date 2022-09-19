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Макогона звільнено з посади гендиректора "Оператора ГТС України", - рішення МГУ

Фото: голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон (tsoua.com)
Автор: Олександр Білоус

Компанія "Магістральні газопроводи України" (МГУ) вирішила звільнити генерального директора компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту МГУ.

"16 вересня 2022 року рішенням єдиного учасника ТОВ "ОГТСУ" було припинено повноваження генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, компанія "Оператор ГТС України" розпочала роботу з 1 січня 2020 року. Вона управляє газопроводами, які були передані їй в процесі розділення "Нафтогазу".

АТ "МГУ" є єдиним власником 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Оператор ГТС України", яке веде діяльність із транспортування природного газу.

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