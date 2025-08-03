ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Макларены" съели Леклера: Норрис сократил отставание от Пиастри после Гран-при Венгрии

Будапешт, Воскресенье 03 августа 2025 18:52
UA EN RU
"Макларены" съели Леклера: Норрис сократил отставание от Пиастри после Гран-при Венгрии Фото: Ландо Норрис победил в Венгрии (x.com/F1)
Автор: Андрей Костенко

Пилот "Макларена" Ландо Норрис выиграл 14-й этап Формулы-1 сезона-2025, который проходил на трассе "Хунгароринг" в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.

Как прошла гонка

Норрис стартовал с третьей позиции и провел гонку на стратегии одного пит-стопа, что в итоге принесло ему пятую победу в сезоне.

Вторым финишировал напарник британца по "Макларену" - австралиец Оскар Пиастри. Он выбрал другую тактику с двумя остановками и в концовке гонки активно сокращал отставание, даже пытался атаковать лидера на предпоследнем круге. Впрочем, Норрис выдержал натиск и сохранил лидерство.

&quot;Макларены&quot; съели Леклера: Норрис сократил отставание от Пиастри после Гран-при Венгрии

На третью ступень подиума поднялся Джордж Расселл из "Мерседеса", который провел стабильную гонку и в конце опередил Шарля Леклера.

Французский пилот "Феррари", который стартовал с поула, долгое время удерживал первую позицию, однако после двух пит-стопов потерял темп и финишировал лишь четвертым. Леклер не скрывал разочарования, раскритиковав действия команды в радиоэфире.

За пределами топ-10 завершил гонку Льюис Хэмилтон. Пилот "Феррари" финишировал на 12-й позиции - той самой, с которой стартовал.

Не слишком удачно выступил и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Гонщик "Ред Булл" стал лишь девятым, проиграв одну позицию.

Очки также получили оба пилота "Астон Мартин" - Фернандо Алонсо и Ланс Стролл, а также Габриэль Бортолето из "Заубера", Лиам Лоусон из "Рэйсинг Буллз" и Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса".

Гран-при Венгрии, результаты гонки:

  1. Ландо Норрис ("Макларен") - 70 кругов
  2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,698
  3. Джордж Рассел ("Мерседес") +21,916
  4. Шарль Леклер ("Феррари") +42,560
  5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +59,040
  6. Габриэл Бортолето ("Заубер") +1.06,169
  7. Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1.08,174
  8. Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +1.09,451
  9. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.12,645
  10. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +1 круг
  11. Исак Хаджар ("Рэйсинг Буллз") +1 круг
  12. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +1 круг
  13. Нико Хюлькенберг ("Заубер") +1 круг
  14. Карлос Сайнс ("Уильямс") +1 круг
  15. Алекс Албон ("Уильямс") +1 круг
  16. Эстебан Окон ("Хаас") +1 круг
  17. Юки Цунода ("Ред Булл") +1 круг
  18. Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг
  19. Пьер Гасли ("Альпин") +1 круг

Сошел:

  • Оливер Бермен ("Хаас")

&quot;Макларены&quot; съели Леклера: Норрис сократил отставание от Пиастри после Гран-при Венгрии

Текущая ситуация в чемпионате

В зачете пилотов продолжает лидировать Оскар Пиастри (284 очка). На втором месте - Ландо Норрис (275) - после Венгрии разница между лидерами сократилась до девяти пунктов. Третью позицию удерживает Макс Ферстаппен (187).

Среди команд впереди "Макларен" - 559 очков. На втором месте - "Феррари" (260), третье - у "Мерседеса" (236).

Следующий этап чемпионата состоится после летнего перерыва. Гран-при Нидерландов пройдет в Зандворте с 29 по 31 августа.

Ранее рассказали, как 16-летний украинец покорил Формулу-4.

Также читайте, в какой стране может состояться один из новых этапов Гран-при-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
Новости
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому