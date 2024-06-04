Макеев призвал Запад защитить небо над западной Украиной от российских атак

Он отметил, что российские ракеты и беспилотники должны перехватываться системами, расположенными по другую сторону украинской границы в соседних странах. В качестве примера он привел защиту от иранских ракетных атак со стороны Израиля.

Макеев добавил, что в настоящее время Украина находится под постоянными атаками российских авиаударов.

"С каждым километром, который они занимают в Украине, они на один километр приближаются к ЕС", - предупредил посол.

Посол утверждает, что защита воздушного пространства западной Украины извне технически возможна и юридически допустима. Он сослался на успешную защиту от иранской воздушной атаки на Израиль в апреле, в которой участвовали США, Великобритания, Иордания и другие страны.

Согласно международному праву, Устав ООН гласит, что страна, подвергшаяся нападению, может защищать себя сама. Третьим странам разрешается помогать стране, подвергшейся нападению, не становясь при этом мишенью.