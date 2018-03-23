Фуркад в рекордний сьомий раз виграв Кубок світу з біатлону

Француз за цим показником побив рекорд Бьорндалена

Французький біатлоніст Мартен Фуркад став володарем Великого кришталевого глобуса в сезоні 2017/18. Про це повідомляється на сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Перемогу в загальному заліку Кубка світу біатлоніст забезпечив завдяки виграшу в спринтерській гонці на заключному етапі в Тюмені.

it went down the wire, but at his last chance @martinfkde took the sprint globe with a terrific win in #TMN18 If you missed it out, you can watch the competition again on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/yby10RbYUn — IBU World Cup (@IBU_WC) March 22, 2018

Фуркад набрав 1056 очок. Його найближчий переслідувач норвежець Йоханнес Бе має в своєму активі 974 бали. У гонках він вже не зможе наздогнати француза.

Incredible! At the last chance, @martinfkde might win the sprint globe as at moment J.T. Boe crossed the finish line, the Frenchman leads the rankings by 1 point! #TMN18 is live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/UgS37y7wXj — IBU World Cup (@IBU_WC) March 22, 2018

Для Фуркада перемога в сезоні 2017/18 стала сьомою поспіль. Французький біатлоніст виграє загальний залік Кубка світу, починаючи з сезону 2011/12.

Таким чином він встановив новий рекорд, випередивши норвежця Уле-Ейнара Бьорндалена, в активі якого шість перемог в загальному заліку Кубка світу.

Нагадаємо, збірна України з біатлону не поїхала на заключний етап. Бойкотувати змагання в РФ також вирішили команди США, Канади, Чехії та шведський олімпійський чемпіон Себастьян Самуельсон.