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Фуркад в рекордний сьомий раз виграв Кубок світу з біатлону

НовиниСпорт    23.03.2018 - 10:30
Фото: Мартен Фуркад (biathlonworld.com)
Фото: Мартен Фуркад (biathlonworld.com)

Француз за цим показником побив рекорд Бьорндалена

Французький біатлоніст Мартен Фуркад став володарем Великого кришталевого глобуса в сезоні 2017/18. Про це повідомляється на сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Перемогу в загальному заліку Кубка світу біатлоніст забезпечив завдяки виграшу в спринтерській гонці на заключному етапі в Тюмені.

Фуркад набрав 1056 очок. Його найближчий переслідувач норвежець Йоханнес Бе має в своєму активі 974 бали. У гонках він вже не зможе наздогнати француза.

Для Фуркада перемога в сезоні 2017/18 стала сьомою поспіль. Французький біатлоніст виграє загальний залік Кубка світу, починаючи з сезону 2011/12.

Таким чином він встановив новий рекорд, випередивши норвежця Уле-Ейнара Бьорндалена, в активі якого шість перемог в загальному заліку Кубка світу.

Нагадаємо, збірна України з біатлону не поїхала на заключний етап. Бойкотувати змагання в РФ також вирішили команди США, Канади, Чехії та шведський олімпійський чемпіон Себастьян Самуельсон.

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Теги: рекорд, Кубок мира, Биатлон
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