Махинации в "Укртатнафте". Экс-главе компании объявили новое подозрение

Детективы БЭБ разоблачили новые махинации, организаторами которых были служащие "Укртатнафты". Через сеть магистральных нефтепроводов из таможенных складов на нефтеперерабатывающий завод незаконно переместили 72 тысяч тонн нефти-сырца. Затем топливо было продано без внесения в бухгалтерский и налоговый учеты.

Примерная стоимость украденной продукции составляет более 2 млрд гривен.

Сейчас бывший руководитель компании, подозреваемый в махинациях, находится под стражей. Следствие продолжается.

Стоит отметить, что экс-главе "Укртатнафта" ранее объявили подозрение за уклонение от уплаты акцизного налога за январь-февраль 2022 почти на 1,3 млрд гривен.

Махинации в "Укртатнафте" и "Укрнафте"

Правоохранители установили, что "Укртатнафта" производила и продавало топливо через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя он входил в цену. Задолженность по уплате акциза составляла 605 млн гривен. Их уже передали в бюджет.

Следствие установило, что менеджмент "Укрнафты" и "Укртатнафты" присвоил около 40 млрд гривен. Зафиксировано 10 эпизодов преступной деятельности.

Кроме топ-менеджента компаний, СБУ и БЭБ объявили подозрение также главному бухгалтеру "Укртатнафты" по делу о махинациях.

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