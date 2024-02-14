Magura V5. Что известно о надводном украинском дроне, который топит флот РФ

Что известно об этом дроне

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) - разработанный в Украине многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

Он может выполнять различные операции, такие как наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, боевые миссии.

Гидродинамический корпус и изящный профиль V5 позволяют ему передвигаться скрыто и выполнять маневры.

"Это доступное решение, которое легко запускается с любого отдаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в строгих условиях", - заявляют разработчики.

История

В ноябре 2022 года украинское правительство анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км. Впервые он был представлен на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в турецком Стамбуле.

Фото: впервые MAGURA V5 представили на выставке в Турции (Getty Images)

29 июля 2023 года вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению против врага.

1 февраля 2024 года 10 беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер "Ивановец", из которых 6 попали в цель. В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magura V5 подтвердил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Заявленные характеристики

Некоторые технические характеристики беспилотника были опубликованы Министерством цифровой трансформации опубликовано в ноябре 2022 года, а именно:

Длина: 5500 мм или 5,5 м

Ширина: 1500 мм или 1,5 м.

Вес: 1000 кг

Полезная нагрузка: 320 кг

Операционный радиус действия: до 400 км.

Дальность хода: до 800 км

Автономность: до 60 час

Крейсерская скорость: 41 км/ч

Максимальная скорость: 78 км/ч

Способы навигации: автоматическая GNSS, инерциальная, визуальная

Передача видеоинформации: до трех видеопотоков HD

Стоимость комплекса: 10 млн гривен

Помимо самого дрона, оснащенного системой автопилотирования, видеоподсистемами, включая ночное видение, резервными модулями связи и боевой частью, входит наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных.

Самая интересная деталь

В открытых источниках мало информации о самом управлении дронов. Но военный портал Defense Express, учитывая репортаж CNN, обращает внимание, что наиболее интересным в морском дроне-камикадзе Magura V5 является система управления. Ибо ее особенности означают, что для запуска этих дронов не требуется сложной инфраструктуры.

Специалисты обращают внимание, что пульт управления этим морским беспилотником выглядит достаточно компактным, не больше плоскости, чем современный ноутбук. И даже если сам пульт помещен в кейс, возможно скорее для того, чтобы обеспечить ударопрочность аппаратуры при транспортировке.

Эксперты допускают, что вряд ли этот пункт занимает много места, и явно рассчитан только на пребывание нескольких лиц, которые и обслуживают этот катер-камикадзе.

И еще одна не менее важная деталь - для спуска на воду наших катеров-камикадзе, похоже, не нужны специально оборудованные слепы, как, например, для самолетов-амфибий и т.д.

Итак, вероятно, Magura V5 можно спускать на воду, используя любые необорудованные площадки. Но это должен быть процесс с существенным приложением физических усилий, учитывая массу боевой части в 320 кг и общий вес до 1 тонны.

Еще одну важную деталь касательно вероятной конфигурации системы управления нашими морскими дронами можем увидеть на промо-видео от "Спецтехноэкспорта", которое отображает характеристики Magura V5.

Так как результат можно отметить, что система управления нашими катерами-камикадзе организована достаточно компактно, чтобы обезопасить ее живучесть на фоне угрозы массированных ракетных атак РФ.

Magura потопили корабль "Цезарь Куников"

Напомним, что кроме уничтоженного российского ракетного катера "Ивановец" Черноморского флота РФ на счету дронов Magura теперь и российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Сегодня ГУР и ВСУ удалось поразить вражеский БДК у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть, а поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

В разведке также отметили, что этот БДК является одним из новейших российских судов. Детальнее о корабле "Цезарь Куников" РБК-Украина писало в материале.

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