Магучих взяла "бронзу" на ЧМ в помещении с худшим результатом за два года (видео)

В финале выступали две украинки. Главной фавориткой считалась Ярослава Магучих, Екатерина Табашник также претендовала на высокие места.

В итоге Табашник завершила выступление на девятой позиции, преодолев 1,89 м лишь с третьей попытки. Следующая высота - 1,92 м - ей не покорилась.

Магучих стартовала уверенно и удерживала лидерство до высоты 1,95 м. Однако на планке 1,97 м ситуация изменилась: австралийки Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс преодолели ее с первой попытки, тогда как украинка дважды потерпела неудачу.

После этого отечественная спортсменка пошла ва-банк - перенесла третью попытку на 1,99, однако снова сбила планку. Таким образом, олимпийская чемпионка осталась третьей. Победительницей стала Олислагерс, которая защитила свой прошлогодний титул чемпионки мира в помещении, а Паттерсон добыла "серебро".

Таким образом Магучих прервала серию из 10 подряд побед на международных стартах. Последний раз она не выигрывала "золото" на прошлогоднем чемпионате мира по легкой атлетике в помещении - тогда было "серебро". Также результат - 1,95 м - худший для украинки с февраля 2023 года. На этой планке она останавливалась на соревнованиях во Франции, хотя и победила на них.

Сама спортсменка объяснила неудачу на ЧМ дискомфортом в ноге.

"Конечно, я хотела прыгать выше. Но на сегодня я сделала максимум возможного", - сказала она в комментарии для World Athletics.

Следующий старт Магучих - первый этап нового сезона Бриллиантовой лиги, который состоится 26 апреля в китайском Сямэне.

Ярослава Магучих на закрытых аренах

Зимние старты имеют особую специфику, хотя чаще рассматриваются ведущими атлетами, как возможность подготовиться к главным соревнованиям, проходящим на открытых аренах. Магучих неоднократно побеждала на подобных турнирах.

На чемпионатах мира в закрытых помещениях она была лучшей в 2022 году в сербском Белграде. А в 2024-м, в британском Глазго, стала второй, проиграв своей главной конкурентке - австралийке Николе Олислагерс.

В коллекции Магучих три "золота" зимних европейских первенств. В 2021-м она победила в польской Торуне, а в 2023-м - в турецком Стамбуле, а в 2025-м в нидерландском Апелдорне. Также она неоднократно была победительницей и призером чемпионатов Украины в помещениях.