Магучих, Табашник и другие. Украина объявила состав на Евро-2025 по легкой атлетике

Турнир пройдет 6-9 марта в нидерландском Апелдорне. Разыграют 26 комплектов наград. 18 украинских легкоатлетов выступят в девяти видах.

Наибольшее представительство в прыжках в высоту, где будет соревноваться шесть украинцев (по три в женском и мужском турнирах). В состав команды вошли оба призера предыдущего континентального первенства - Ярослава Магучих и Екатерина Табашник.

В то же время оба медалиста Евро-2023 в мужских соревнованиях в Апельдорне не выступят. Андрей Проценко не имел международных стартов в зимнем сезоне, а Романа Кокошко отстранили в конце 2024 года из-за нарушения антидопинговых правил.

Континентальное первенство станет подготовкой к ЧМ в помещении. Мировой форум состоится 21-23 марта в китайском Нанкине.

Состав сборной Украины:

прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник, Юлия Чумаченко

прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук

тройной прыжок, женщины: Ольга Корсун, Мария Синей, Анна Красуцкая

тройной прыжок, мужчины: Владислав Шепелев

бег на 400 м, женщины: Татьяна Мельник

бег на 400 м, мужчины: Александр Погорелко

бег на 60 м, женщины: Диана Гончаренко

бег на 60 м с барьерами, женщины: Анна Плотицына

прыжки с шестом, женщины: Яна Гладийчук

пятиборье, женщины: Юлия Лобан

прыжки в длину, мужчины: Даниил Дубина

толкание ядра, мужчины: Артем Левченко