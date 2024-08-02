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Магучих и Геращенко пробились в финал Олимпиады-2024

Фото: Ярослава Магучих уверенно прошла в финал (facebook.com/DiamondLeague)
Автор: Антон Федорцив

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко преодолели квалификацию олимпийских соревнований. Юлия Левченко завершила выступления на Играх в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

В этап отбора попали 32 легкоатлетки, в том числе и три украинки. На старте квалификации прыгуны должны были взять высоту 1.83 м.

Левченко не смогла покорить рубеж с трех попыток и выбыла из соревнований. Геращенко же с первого раза взяла и 1.83 м, и 1.88 м. Фаворитка турнира Магучих начала квалификацию с высоты 1.92 м, хладнокровно покорив ее с первой попытки.

На этой высоте первые трудности настигли Геращенко. Украинская легкоатлетка смогла пройти дальше только со второго раза. Та же история – с рубежом 1.95 м. Зато Магучих сверхуверенно взяла высоту и первой из всех гарантировала выступление в финале.

Соревнования за награды в прыжках в высоту состоятся в воскресенье, 4 августа. Старт финала запланирован на 20:50 по киевскому времени. Магучих и Геращенко будут конкурировать за медали с десятком спортсменок.

Олимпиада-2024, прыжки в высоту, квалификация, женщины:

  1. Ярослава Магучих (Украина) – 1.95 м
  2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.95 м
  3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.95 м

...4. Ирина Геращенко (Украина) – 1.95 м

...32. Юлия Левченко (Украина) – б/р

К слову, ранее подвели итоги соревнований 1 августа на Олимпиаде-2024.

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