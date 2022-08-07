Магучіх і ще одна українка потрапили на подіум етапу Діамантової ліги в Сілезії

Сілезький етап Діамантової ліги в стрибках у висоту завершився медальним успіхом української команди на чолі з Ярославою Магучіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
20-річна легкоатлетка стала найкращою серед українок. Із результатом 1,92 м вона фінішувала другою.
Переможницею змагань стала Сафіна Садуллаєва з Узбекистану. Вона підкорила планку на тих же 1,92 м, але використала меншу кількість спроб. Натомість Магучіх тричі намагалася взяти 1,98 м, але покращити результат так і не змогла.
Доповнила п'єдестал пошани ще одна українка – Катерина Табашник. Вона стрибнула на 1,88 м і за кількістю спроб випередила співвітчизницю Ірину Геращенко та ще трьох спортсменок. Тим часом Юлія Левченко стала дев'ятою (1,84 м).
У сезоні-2022 Ярослава Магучіх тріумфувала на трьох етапах Діамантової ліги. Вона перемогла в Юджині (США), Рабаті та Парижі. Загалом українці здобули 8 нагород різного гатунку в змаганнях цьогоріч.
До слова, раніше зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.
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