Магучіх і ще одна українка потрапили на подіум етапу Діамантової ліги в Сілезії

20-річна легкоатлетка стала найкращою серед українок. Із результатом 1,92 м вона фінішувала другою.

Переможницею змагань стала Сафіна Садуллаєва з Узбекистану. Вона підкорила планку на тих же 1,92 м, але використала меншу кількість спроб. Натомість Магучіх тричі намагалася взяти 1,98 м, але покращити результат так і не змогла.

Доповнила п'єдестал пошани ще одна українка – Катерина Табашник. Вона стрибнула на 1,88 м і за кількістю спроб випередила співвітчизницю Ірину Геращенко та ще трьох спортсменок. Тим часом Юлія Левченко стала дев'ятою (1,84 м).

У сезоні-2022 Ярослава Магучіх тріумфувала на трьох етапах Діамантової ліги. Вона перемогла в Юджині (США), Рабаті та Парижі. Загалом українці здобули 8 нагород різного гатунку в змаганнях цьогоріч.