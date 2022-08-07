RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Магучіх і ще одна українка потрапили на подіум етапу Діамантової ліги в Сілезії

Фото: Ярослава Магучіх за мить до стрибка (twitter.com/Diamond_League)
Автор: Антон Федорців

Сілезький етап Діамантової ліги в стрибках у висоту завершився медальним успіхом української команди на чолі з Ярославою Магучіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

20-річна легкоатлетка стала найкращою серед українок. Із результатом 1,92 м вона фінішувала другою.

Переможницею змагань стала Сафіна Садуллаєва з Узбекистану. Вона підкорила планку на тих же 1,92 м, але використала меншу кількість спроб. Натомість Магучіх тричі намагалася взяти 1,98 м, але покращити результат так і не змогла.

Доповнила п'єдестал пошани ще одна українка – Катерина Табашник. Вона стрибнула на 1,88 м і за кількістю спроб випередила співвітчизницю Ірину Геращенко та ще трьох спортсменок. Тим часом Юлія Левченко стала дев'ятою (1,84 м).

У сезоні-2022 Ярослава Магучіх тріумфувала на трьох етапах Діамантової ліги. Вона перемогла в Юджині (США), Рабаті та Парижі. Загалом українці здобули 8 нагород різного гатунку в змаганнях цьогоріч.

До слова, раніше зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетика