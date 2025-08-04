Магнитная буря надвигается на Украину: кому стоит быть особенно внимательным
Магнитные бури в период с 4 по 8 августа могут негативно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. По данным научных обсерваторий и космических прогнозов, в эти дни ожидается рост геомагнитной активности.
Когда ожидаются магнитные бури на ближайшей неделе и как защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина.
Прогноз магнитных бурь
По информации NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США) и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, нас ожидают следующие изменения:
4 августа, понедельник - прогнозируется геомагнитная буря уровня G1, активность возрастет до показателя Кр 5 во второй половине дня.
5 августа, вторник - активность снизится до уровня Кр 3-4, буря утихнет, останется лишь умеренная нестабильность магнитного поля.
6 августа, среда - геомагнитная ситуация будет спокойной, уровень активности останется на отметке Кр 3.
7 августа, четверг - вероятно повторное усиление активности до уровня Кр 5, магнитная буря уровня G1.
8 августа, пятница - геомагнитная ситуация постепенно нормализуется, активность снизится до уровня Кр 4.
Худший период - вечер 4 августа и день 7 августа. В это время магнитные бури могут усилиться, что почувствуется больше всего.
Что такое магнитная буря
Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. В момент бури до планеты доходят заряженные частицы, которые меняют стабильность поля. Это может влиять не только на технику, связь и навигацию, но и на физическое самочувствие человека.
Бури уровня G1 (Кр 5) считаются умеренными, но способны вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей. Особенно у тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с давлением, нервную возбудимость или хроническую усталость.
Как бури влияют на самочувствие
- В дни геомагнитной активности могут возникать:
- головная боль, головокружение
- скачки артериального давления
- боль в сердце, сердцебиение
- сонливость днем или бессонница ночью
- слабость, усталость, снижение концентрации
- тревожность, раздражение, апатия
Особенно осторожными следует быть пожилым людям, беременным, детям и тем, кто склонен к тревожным или паническим состояниям.
Как защитить себя в период магнитных бурь
По советам специалистов, важно поддерживать организм в балансе и минимизировать стресс:
- соблюдайте режим сна, ложитесь до 23:00
- пейте больше чистой воды, избегайте алкоголя и кофе
- ешьте легкую пищу, богатую витаминами и минералами
- проветривайте помещение, гуляйте на свежем воздухе
- ограничьте просмотр новостей и использование гаджетов перед сном
- не перегружайте себя физически или эмоционально
- имейте под рукой необходимые лекарства, контролируйте давление и пульс
Если состояние здоровья значительно ухудшается - обратитесь к врачу. Даже легкая геомагнитная буря может быть триггером для обострения хронических болезней, если игнорировать самочувствие.
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При подготовке материала были использованы источники:
SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)
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