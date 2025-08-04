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Магнитная буря надвигается на Украину: кому стоит быть особенно внимательным

Понедельник 04 августа 2025 06:55
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Магнитная буря надвигается на Украину: кому стоит быть особенно внимательным Будут ли магнитные бури "штормить" Украину с 4 по 8 августа (фото: Freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в период с 4 по 8 августа могут негативно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. По данным научных обсерваторий и космических прогнозов, в эти дни ожидается рост геомагнитной активности.

Когда ожидаются магнитные бури на ближайшей неделе и как защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина.

Прогноз магнитных бурь

По информации NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США) и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, нас ожидают следующие изменения:

4 августа, понедельник - прогнозируется геомагнитная буря уровня G1, активность возрастет до показателя Кр 5 во второй половине дня.

5 августа, вторник - активность снизится до уровня Кр 3-4, буря утихнет, останется лишь умеренная нестабильность магнитного поля.

6 августа, среда - геомагнитная ситуация будет спокойной, уровень активности останется на отметке Кр 3.

7 августа, четверг - вероятно повторное усиление активности до уровня Кр 5, магнитная буря уровня G1.

8 августа, пятница - геомагнитная ситуация постепенно нормализуется, активность снизится до уровня Кр 4.

Худший период - вечер 4 августа и день 7 августа. В это время магнитные бури могут усилиться, что почувствуется больше всего.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. В момент бури до планеты доходят заряженные частицы, которые меняют стабильность поля. Это может влиять не только на технику, связь и навигацию, но и на физическое самочувствие человека.

Бури уровня G1 (Кр 5) считаются умеренными, но способны вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей. Особенно у тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с давлением, нервную возбудимость или хроническую усталость.

Как бури влияют на самочувствие

  • В дни геомагнитной активности могут возникать:
  • головная боль, головокружение
  • скачки артериального давления
  • боль в сердце, сердцебиение
  • сонливость днем или бессонница ночью
  • слабость, усталость, снижение концентрации
  • тревожность, раздражение, апатия

Особенно осторожными следует быть пожилым людям, беременным, детям и тем, кто склонен к тревожным или паническим состояниям.

Как защитить себя в период магнитных бурь

По советам специалистов, важно поддерживать организм в балансе и минимизировать стресс:

  • соблюдайте режим сна, ложитесь до 23:00
  • пейте больше чистой воды, избегайте алкоголя и кофе
  • ешьте легкую пищу, богатую витаминами и минералами
  • проветривайте помещение, гуляйте на свежем воздухе
  • ограничьте просмотр новостей и использование гаджетов перед сном
  • не перегружайте себя физически или эмоционально
  • имейте под рукой необходимые лекарства, контролируйте давление и пульс

Если состояние здоровья значительно ухудшается - обратитесь к врачу. Даже легкая геомагнитная буря может быть триггером для обострения хронических болезней, если игнорировать самочувствие.

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При подготовке материала были использованы источники:
SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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