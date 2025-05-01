Магистратура 2025: когда нужно зарегистрироваться на ЕВЭ и ЕФВВ, чтобы успеть

В Украине начинается регистрация - это первый шаг в магистратуру. Стоит внимательно ознакомиться со всеми требованиями и подготовить документы заранее.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
В пятницу, 2 мая, в Украине начинается регистрация для участия во вступительных испытаниях в магистратуру. Она продлится до 23 мая. В этом году, как и раньше, абитуриенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и/или единый вступительный экзамен по специальности (ЕФВВ). Зарегистрироваться можно как лично, так и онлайн.
Поступающие могут выбрать пункт тестирования не только в Украине, но и за рубежом. Но важно учитывать ограничения - в каждом иностранном пункте действует квота мест. Поэтому советуют не медлить с регистрацией, иначе выбрать желаемый город за рубежом будет невозможно.
Регистрацию осуществляют приемные комиссии высших учебных заведений - очно или дистанционно. Если возникли вопросы, следует обращаться именно в комиссию вуза, куда планируется поступление.
Процесс регистрации проходит через взаимодействие сервисов ГП "Инфоресурс" и УЦОКО.
Пакет документов для регистрации должен содержать:
Если выбраны два теста ЕФВВ, которые проводятся одновременно, УЦОКО самостоятельно определит, какой из них будет сдаваться во время основной сессии, а какой - во время дополнительной.
После подачи документов поступающий получит экзаменационный листок или его сканкопию. Важно проверить, все ли данные в нем верны - в случае ошибок следует обращаться в приемную комиссию.
Для всех зарегистрированных будет создан личный кабинет на сайте УЦОКО - доступ к нему осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду.
В 2025 году поступление в магистратуру и аспирантуру в Украине предусматривает сдачу Единого вступительного экзамена, который является обязательным для всех специальностей и форм обучения. ЕВЭ состоит из двух частей: теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку.
Основная сессия экзаменов будет проходить с 21 июня по 12 июля, а дополнительная - с 29 июля по 18 августа. Результаты основной сессии будут опубликованы до 18 июля, дополнительной - до 22 августа.
Для поступающих, которые находятся за рубежом, предусмотрена возможность сдачи экзаменов в определенных городах, однако количество мест ограничено, поэтому рекомендуется не медлить с регистрацией.
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