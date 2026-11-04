Магазины и распределительные центры под ударами: убытки ''Сільпо'' превысили 1,5 млрд грн

За январь-сентябрь 2026 года ООО ''Сильпо-Фуд'', которое развивает одноименную сеть супермаркетов и входит в группу Fozzy Group, признало убытки на сумму 1 млрд 532,7 млн гривен. Причиной стали повреждения и уничтожение магазинов и распределительных центров в результате российских атак.

В то же время окончательную сумму потерь еще не определили – оценка нанесенного ущерба продолжается.

Наибольшую часть потерь составляют списанные оборотные активы. За девять месяцев 2026 года их стоимость составила 1,4 млрд. гривен. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года компания списала из-за войны оборотных активов всего на 1 млн гривен.

Кроме того, в этом году из-за последствий боевых действий ''Сільпо-Фуд'' списало необоротные активы на 53,4 млн гривен.

Как компания фиксирует ущерб от атак

После уничтожения и повреждения имущества компания обратилась в правоохранительные органы с заявлениями о преступлениях. Также там провели фото- и видеофиксацию состояния объектов, составили акты досмотра и организовали инвентаризацию имущества.

В настоящее время предприятие оформляет результаты инвентаризации, работает над восстановлением магазинов и продолжает определять размер нанесенного ущерба.

Всего с августа 2026 россияне повредили или уничтожили более 20 объектов Fozzy Group. Среди них – распределительные центры, супермаркеты и производственные мощности.

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