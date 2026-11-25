Почему бизнесы не отказываются от бумажных чеков

По его словам, сервис уже доставил более 78 млн чеков в банковские приложения. Однако бизнес пока не торопится отказываться от бумажных документов.

"Бизнес боится штрафов и печатает еще и бумажный. На заседании мы договорились с Министерством финансов и Государственной налоговой службой обработать вместе, как сделать "еЧек" в банковском приложении полноценным фискальным чеком", - отметил Циборт.

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Сколько бизнес тратит на бумагу

Замминистра подчеркнул, что полная замена бумажных чеков электронными при оплате картой могла бы сэкономить предпринимателям сотни миллионов гривен в год. Кроме того, это позволило сократить использование бумаги на тысячи тонн.

Он привел пример аптечной сети из 2,4 тыс. торговых точек. Ежемесячно она тратит 300-350 тысяч гривен только на бумагу для чеков. Если учесть обслуживание принтеров и работу персонала, общие расходы составляют около полумиллиона гривен.

Электронный чек также более удобен для покупателей: он хранится в банковском приложении и не теряется. Его можно использовать для возврата или обмена товара или гарантийного обслуживания.

Как работает "еЧек"

"еЧек" - это электронный чек, который покупатель получает в банковском приложении после оплаты картой в магазине или онлайн. Документ сохраняется в цифровом формате и остается в приложении.