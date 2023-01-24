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МАГАТЭ заявило о намерении установить наблюдение на всех украинских АЭС

Новина українською →
Украина, Вторник 24 января 2023 18:35
МАГАТЭ заявило о намерении установить наблюдение на всех украинских АЭС Фото: МАГАТЭ заявило о намерении установить наблюдение на всех украинских АЭС (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Ситуация вокруг атомных станций Украины вызывает беспокойство у Международного агентства по атомной энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, МАГАТЭ намерено на постоянной основе установить свои комиссии на каждой атомной станции Украины.

"Мы хотим установить постоянное присутствие на всех АЭС в Украине", - сказал Гросси.

Он также отметил, что вместе с украинским персоналом было осмотрено АЭС и на их территории не было обнаружено вооружение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.

Позже стало известно, что МАГАТЭ уже заканчивает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях.

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