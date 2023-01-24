МАГАТЭ заявило о намерении установить наблюдение на всех украинских АЭС

Ситуация вокруг атомных станций Украины вызывает беспокойство у Международного агентства по атомной энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Он также отметил, что вместе с украинским персоналом было осмотрено АЭС и на их территории не было обнаружено вооружение.

"Мы хотим установить постоянное присутствие на всех АЭС в Украине", - сказал Гросси.

По его словам, МАГАТЭ намерено на постоянной основе установить свои комиссии на каждой атомной станции Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.

Позже стало известно, что МАГАТЭ уже заканчивает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях.

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