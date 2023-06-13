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МАГАТЭ отправит в Украину миссию по оценке последствий подрыва Каховской ГЭС

Фото: МАГАТЭ отправит в Украину миссию по оценке последствий подрыва Каховской ГЭС (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Международное агентство по атомной энергии планирует отправить в Украину миссию, которая будет заниматься оценкой последствий взрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Сообщается, что данное предложение выдвинул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его поддержал президент Владимир Зеленский.

Таким образом, в Украину будет отправлена группа экспертов МАГАТЭ для оценки последствий подрыва Каховской ГЭС и подготовки предложений по конкретным направлениям помощи для их преодоления.

Зеленский отметил, что этой миссии будет оказано полное содействие со стороны причастных украинских учреждений.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что привело к разрушению плотины. В результате инцидента в Херсонской и Николаевской областях начались затопления.

Из-за действий оккупантов на юге Украины есть погибшие среди мирного населения. Россияне цинично пытались обвинить Украину в подрыве Каховской ГЭС, но их вбросы опровергли.

Также подрыв Каховской ГЭС нанес значительную экологическую катастрофу многим областям Украины.

Более подробно о последствиях подрыва можете узнать в материале РБК-Украина.

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