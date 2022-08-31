МАГАТЕ прибула до Запоріжжя 31 серпня

Як пише видання з посиланням на AFP і Reuters, місія прибула до міста приблизно на 20 автомобілях, у тому числі на машині швидкої допомоги. Конвой стартував у Києві рано-вранці за німецьким часом.

"У Запоріжжі група експертів на чолі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі має оцінити ситуацію на Запорізькій АЕС і, за словами Гроссі, "наскільки це можливо, стабілізувати її", - додає видання.

"Тепер ми, нарешті, приступаємо до роботи", - сказав журналістам голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі перед тим, як вирушити в дорогу.

Він сказав, що вони планували провести "кілька днів" на ЗАЕС.

Відомо, що окупанти не планують видавати представникам МАГАТЕ спецперепустки і вони чекатимуть у черзі, щоб заїхати на територію ЗАЕС.