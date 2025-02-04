В МАГАТЭ поддержали достройку Хмельницкой АЭС: мудрое решение для Украины

"Мы считаем, что в случае Украины - мудрое решение, поскольку, как мы видим сегодня, ядерная энергетика стала хребтом, который поддерживал экономику страны в течение очень тяжелого периода, самого тяжелого, который может пережить любая страна, - войны", - отметил Гросси.

По его словам, блоки Хмельницкой станции находятся на высокой степени готовности и туда уже приложены значительные усилия и инвестиции.

Во время встречи с главой МАГАТЭ Гросси президент Владимир Зеленский также отметил важность достройки энергоблоков и призвал Парламент принять необходимые решения как можно быстрее.

"Мы сегодня говорили о двух блоках, которые могут быть добавлены к нашей атомной генерации. Это действительно будет большой вклад в стабильность энергосистемы страны. И сейчас мяч, вы знаете, на стороне украинского парламента. Мы здесь едины с МАГАТЭ, что парламентарии должны очень быстро принять решение. У нас есть такая возможность, обеспечить Украину двумя дополнительными блоками", - заявил президент.

Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что Агентство готово оказать необходимую техническую поддержку в процессе реализации проекта и уже начало работу в этом направлении.

"Агентство, конечно, готово, и мы уже начали некоторую аналитическую работу над конкретными областями, где мы могли бы предоставить оценку безопасности этого проекта", - отметил генеральный директор МАГАТЭ.

Напомним, энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 - на 25%.

В апреле правительство Украины одобрило проект достройки станции. Согласно планам правительства, энергоблок №3 будет подключен к сети всего через 3 года.