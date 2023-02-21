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МАГАТЭ вместе с Ираном обсуждает верификацию обогащения урана

Фото: МАГАТЭ вместе с Ираном обсуждает верификацию обогащения урана (Getty Image)
Автор: Олег Васкив

Международному агентству по ядерной энергии известно о недавних сообщениях в СМИ об уровне обогащения урана в Иране.

Как информирует РБК-Украина, об этом говорится в Twitter МАГАТЭ.

Гендиректор Рафаэль Мариано Гросси заверил, что Агентство обсуждает с Ираном результаты недавней верификационной деятельности и предоставит данные Совету управляющих по необходимости.

К слову, МАГАТЭ, инспектирующее иранские ядерные объекты, отмечает значительные изменения в деятельности Ирана или в специальных отчетах для Совета управляющих, состоящего из 35 стран, или в регулярных ежеквартальных отчетах, публикуемых перед заседаниями Совета.

Дипломаты заявили в воскресенье вечером, что агентство пока не опубликовало ни одного такого отчета, пишет Reuters.

Напомним, МАГАТЭ заявило, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.

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ИранМАГАТЭЯдерная безопасность