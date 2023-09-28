МАГАТЭ не может контролировать безопастность на ЗАЭС, - Greenpeace

Данное критическое досье "Гринпис" было отправлено западным правительствам в четверг, 28 сентября.

Группа экологической кампании пришла к выводу, что у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слишком мало инспекторов на Запорожской АЭС - только четыре, при том что на их доступ российскими захватчиками наложено слишком много ограничений.

В отчете "Гринпис" также утверждается, что МАГАТЭ "неспособно выполнить требования своего мандата", но Агентство не готово признать это публично. В результате фиксируемые специалистами МАГАТЭ нарушения россиянами принципов безопасности станции не разоблачаются.

"МАГАТЭ рискует нормализовать то, что остается опасным ядерным кризисом, беспрецедентным в истории ядерной энергетики, одновременно преувеличивая его фактическое влияние на события на местах", - отмечают специалисты по атомной энергии из "Гринпис" Шон Берни и Ян Ванде Путте.

Выводы "Гринпис" дополняются военной оценкой из открытого источника, написанной McKenzie Intelligence, передает The Guardian. Большая часть российских войск и средств обороны на объекте, скорее всего, скрыта, и инспекторы сообщают о доказательствах того, что некоторые участки станции заминированы, хотя неясно, насколько сильно.

В то же время, учитывая данные спутниковых снимков, аналитики заявили о наличии доказательств, что оккупанты построили сангарные огневые точки на крыше четырех реакторных залов. Следы, также обнаруженные сверху, показывают, что захватчики регулярно запускает РСЗО "Град" или "Смерч" по украинским целям с различных точек на расстоянии от 1 до 18 км от завода.

Как указывают Берни и Ванде Путте, войска РФ также, вероятно, "будут использовать близость атомной электростанции в качестве щита" для сдерживания контрбатарейного огня. И обращают внимание, что это является нарушением пяти принципов безопасности МАГАТЭ, объявленных его генеральным директором Рафаэлем Гросси на заседании Совета безопасности ООН в мае.

В МАГАТЭ отказались напрямую комментировать отчет "Гринпис", однако подчеркнули, что инспекторы находятся на месте с сентября 2022 года, и без их присутствия "мир не имел бы независимого источника информации о крупнейшей атомной электростанции Европы".

По данным МАГАТЭ, все шесть его реакторов остановлены, а опасения по поводу того, достаточно ли воды для охлаждения после прорыва российскими оккупантами плотины в Новой Каховке ниже по течению в июне, были смягчены бурением новых скважин.

Ситуация на ЗАЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Интервенты не только нарушают режим эксплуатации станции, но и используют хранилища для хранения техники и расположения живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Напомним, недавно на ЗАЭС произошла очередная авария. Существовал риск остановки работы одного из энергоблоков.

К тому же, украинские официальные лица неоднократно сообщали о рисках теракта на станции.